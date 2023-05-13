NYT: экс-сотрудник ByteDance заявил, что у партии Китая был доступ к данным в США

Экс-сотрудник материнской компании TikTok ByteDance сообщил, что Коммунистическая партия Китая (КПК) имела доступ к данным фирмы, хранившимся в США. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на судебный иск бывшего сотрудника к компании.

Бывший глава инженерного отдела ByteDance Юй Иньтао утверждает, что он был уволен, так как он был обеспокоен «глобальной схемой» организации по краже интеллектуальной собственности. По его словам, офисы ByteDance в Пекине имели специальное подразделение КПК, которое имело название Комитет. Это подразделение следило за тем, как компания способствует распространению коммунистических ценностей. Комитет также обладал возможностью прекратить работу приложений.

Теперь он требует от организации компенсацию, а также 220 тыс. ее акций.

«Комитет имел централизованный доступ ко всем данным компании, даже к данным, которые хранились в Соединенных Штатах», — приводит газета слова из иска.

При этом бывший сотрудник обвинил компанию в копировании контента с других социальных платформ и систематическом созданию большого количества ботов. ByteDance в свою очередь заявляет, что Юй Иньтао проработал в фирме меньше года и покинул пост в 2018 году.

Ранее журналистка газеты Financial Times Кристина Криддл стала объектом слежки со стороны китайской компании ByteDance, владельца социальной сети TikTok.