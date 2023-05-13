Обязательства G7 по поддержке Киева на 2023 — 2024 годы увеличили до $44 млрд

Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) увеличили объем финансовой помощи для Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до $44 млрд. Такое решение приняли министры финансов и главы Центробанков государств G7 по итогам встречи в японском городе Ниигата.

«Мы совместно с международным сообществом увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года до $44 млрд», — отмечается в документе.

Повышение объема поддержки позволит реализовать программу Международного валютного фонда (МВФ) для Украины на сумму более $15,6 млрд на ближайшие четыре года.

На этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении Украиной с февраля 2022 года от Евросоюза (ЕС) $20 млрд для поддержки экономической и финансовой стабильности страны. По его словам, ЕС стал основным донором для украинского бюджета.

Во второй половине апреля украинский министр финансов Сергей Марченко подсчитал, что Украине в 2024 году понадобится финансовая помощь в размере не менее €18 млрд.