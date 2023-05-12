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Россиянам напомнили о трех простых действиях для определения подлинности банкнот

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Pixabay

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнило гражданам о трех простых действиях для определения подлинности банкнот, передают «Невские новости». В ведомстве отметили, что чаще всего мошенники подделывают крупные купюры номиналом в тысячу, две тысячи и пять тысяч рублей.

В первую очередь, купюру нужно осмотреть на свет. У банкноты номиналом в тысячу рублей должны быть видны защитная нить, микроотверстия в виде числа 1000, комбинированный водяной знак — портрет Ярослава Мудрого и число 1000.

Затем правоохранители советуют исследовать купюру тактильно. Должны чувствоваться эмблема банка России, текст «Билет банка России», штрихи по краям и метка для людей с ослабленным зрением.

И, наконец, специалисты рекомендуют обратить внимание на знаки при вертикальном положении банкноты. Должны просматриваться блестящая горизонтальная полоса, перемещающаяся по гербу, многоцветные полосы на поле, а также буквы РР — светлые на темном фоне или наоборот.

Сотрудники ведомства обращают внимание, что чаще всего фальшивые купюры встречаются в небольших магазинах и на рынках. Деньги советуют проверять на подлинность до того, как будет завершен обмен на товар.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, что в России появятся новые правила в отношении банкнот и монет.

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