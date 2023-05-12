ЦБ прорабатывает поправки, разрешающие иностранным банкам открывать филиалы в России

Заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов сообщил, что законопроект, позволяющий зарубежным банкам открывать филиалы в России, сейчас находится в стадии проработки. Об этом сообщает ТАСС.

«В проработке — обсуждение идет, внутриведомственное согласование, идет работа. С учетом того, что есть модель, которая позволяет это делать страховым компаниям, это один подход, есть другие предложения», — отметил Гузнов.

Он выразил надежду, что поправки в ближайшее время перейдут в плоскость публичного обсуждения.

Гузнов уточнил, что интерес к открытию филиалов в России фиксируется.

«Интерес проявляют многие страны — прежде всего, наши традиционные партнеры и в рамках БРИКС, и в рамках ЕАЭС», — сказал он.

Поэтому задача регулятора – создать необходимую для этого правовую среду, подчеркнул зампред ЦБ.

Банк России выступил с предложением разрешить иностранным банкам открывать филиалы в России в сентябре 2022 года. Речь шла о банках из дружественных стран. Правительство 18 января 2023 года утвердило Стратегию развития финансового рынка до 2030 года, которая допускает снятие запрета на открытие филиалов зарубежных банков в России. Речь также идет о кредитных организациях из дружественных стран.