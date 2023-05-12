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Замглавы Минстроя Леонов: показатели новых регионов достигнут средних по РФ через 8 лет

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Алексей Даничев/РИА Новости

Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Валерий Леонов заявил, что социально-экономические показатели в новых регионах России должны достигнуть общих по стране «максимум через восемь лет». Об этом сообщает РИА Новости.

«Основная задача — за три-пять, максимум восемь лет вывести показатели на данных территориях до общероссийского уровня», — заявил чиновник.

При этом Леонов отметил, что в 2023 году восстановительные работы идут более системно, чем в 2022 году, когда их вели в значительной степени спонтанно из-за сложной обстановки.

Замминистра подчеркнул, что, наряду с восстановлением, в правительстве намерены выявлять перспективные направления развития экономики новых регионов.

Ранее сообщалось, что студентов из новых регионов России предложили временно перевести в другие вузы.

10 мая Песков назвал вхождение в состав России новых регионов важным итогом первого года СВО.

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