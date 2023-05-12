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WSJ: новым гендиректором Twitter может стать топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино

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Depositphotos

Директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино ведет переговоры, чтобы стать новым генеральным директором компании Twitter. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Яккарино проработала в NBCUniversal более 10 лет. На протяжении своей карьеры она выступала за совершенствование методов оценки эффективности рекламы.

Ранее американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что нашел нового главу для социальной сети. 

В настоящее время пост главы компании занимает сам Маск.

По словам бизнесмена, сам он останется в компании как исполнительный председатель и технический директор, курирующий продукты, программное обеспечение и системных операторов.

Илон Маск приобрел Twitter 27 октября 2022 года за $44 млрд и стал главой соцсети.

До этого Илон Маск анонсировал появление в Twitter аудио- и видеозвонков для всех на платформе, а также шифрования сообщений.

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