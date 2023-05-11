Глава ЦБ Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в случае ускорения инфляции

Председатель Банк России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор на ближайших заседаниях совета директоров может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки, если увидит признаки усиления ценового давления, угрожающие достижению цели по инфляции в 4%, отметила глава регулятора . Ее слова приводятся в докладе о денежно кредитной политике ЦБ РФ.

На данный момент ключевая ставка установлена на уровне 7,5%. Ближайшее заседание Центробанка по ставке назначено на 9 июня.

Как рассказала глава ЦБ, в 2023 году регулятор ожидает продолжения восстановления экономики, которое может сопровождаться усилением инфляционного давления, зависящее от факторов со стороны спроса.

«Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки», — сказала Набиуллина.

По ее словам, из-за лагов действия денежно-кредитной политики будущие решения по ключевой ставке все в большей степени будут влиять на инфляцию уже 2024 года, когда она должна вернуться к цели 4% и закрепиться на ней. Обновленный прогноз средней ключевой ставки составляет 7,3-8,2% на 2023 год и 6,5-7,5% на 2024 год.

Она также сообщила, что ЦБ повысил прогноз роста ВВП в 2023 году с учетом более быстрой адаптации экономики до 0,5–2,0%, к концу 2024 года экономика вернется

к уровням конца 2021 года с темпами роста 0,5–2,5%, а затем будет расти на 1,5–2,5% в год.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что уровень инфляции в России по итогам апреля 2023 года составил всего 2,6%.