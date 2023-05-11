Концерн Fortum утратил контроль над операциями в РФ и полностью спишет активы на €1,7 млрд

Финский энергетический концерн Fortum принял решение полностью списать российские активы на €1,7 млрд и провести деконсолидацию российского сегмента. Об этом говорится в заявлении компании.

В пресс-релизе приводятся слова президента и генерального директора Fortum Маркуса Раурамо, который утверждает, что с весны 2022 года концерн последовательно пытался уйти с российского рынка и безуспешно обращался за разрешением на продажу продукции как покупателям из России, так и из других стран.

«Обоснование ареста наших активов необходимостью защиты энергетической безопасности России — это просто прикрытие»,— отметил он.

В компании подчеркнули, что за время работы в РФ Fortum инвестировал в местные активы около €6 млрд, большинство из них были получены от операций в стране.

Отмечается, что с 2008 года EBITA составила более €4 млрд. Чистый денежный убыток, в том числе инвестиции в покупку российских предприятий, дивиденды и финансирование, по данным Fortum, составили почти €2 млрд. Списанные активы отразят в отчете за второй квартал 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии рассматривают передачу российских денег Киеву.