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«Ъ»: производитель Davidoff в России может начать выпуск сигарет Manchester

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Manchestercigarettes

Производитель сигарет Davidoff и West в России – компания «Интернэшнл Тобакко Групп Волга» — может начать выпуск сигарет Manchester. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные реестра Росаккредитации.

Как говорится в публикации, «Интернэшнл Тобакко Групп Волга» в апреле зарегистрировала серию деклараций для выпуска сигарет под брендом Manchester – в том числе, Classic Blue и Classic Gold, а также Classic Red и Silver. В то же время в феврале другая структура «Интернэшнл Тобакко Групп» зарегистрировала доменные имена со словом Manchester. В «Интернэшнл Тобакко Групп» газете отказались комментировать эту информацию.

«Интернэшнл Тобакко Групп Волга» является четвертым в России производителем сигарет. А дистрибуцией сигарет Manchester занимается основанная в 2000 году в Дубае Adam General Trading LLC. Компания продает свою продукцию в странах Ближнего Востока, Африки, Океании и Азии.

Эксперты, опрошенные газетой, отметили, что сейчас сигареты Manchester завозятся в Россию нелегально. По информации британского ВВС, в 2013 году они стали самой популярной маркой среди сигаретных брендов, продающихся в Австралии в 2013 году нелегально.

У сигарет Manchester несколько основных вкусов – классический, клубничный, ментоловый и шоколадный. Они в основном продаются оптом в российских интернет-магазинах и при покупке большой партии цена за пачку составляет 30 рублей.

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