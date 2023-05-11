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«Известия»: маркетплейсы могут обязать ссылаться на сертификаты качества

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Мария Девахина/РИА Новости

Маркетплейсы в России могут обязать давать потребителям ссылки на сертификаты и декларации товаров. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, который готовится к внесению в Госдуму. Цель инициативы – подтверждать, что продукция на маркетплейсах соответствует обязательным требованиям законодательства, а значит безопасная и качественная.

Предложение возникло по итогам рейда, который проводила фракция.

«На часть потребительских товаров производители обязаны представлять эти бумаги рознице. Ретейлеры в свою очередь такую информацию доводят до потребителя. У него должна быть возможность удостовериться, что перед ними легальный документ», — рассказала автор проекта, депутат «Единой России» Татьяна Буцкая.

Поэтому, по ее словам, предлагается обязать онлайн-розницу делать ссылку на реестр Росаккредитации, который доступен в интернете.

В Минэке сказали газете, что это «актуальный вопрос», который требует системного решения. Там сообщили, что уже начали обсуждать инициативу с Росаккредитацией. В Росаккредитации уточнили, что уже ранее выступали с подобным предложением. Эксперты в целом его поддержали.

Но глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что для реализации инициативы нужно провести сложную работу – например, к каждому сертификату необходимо привязать юридические лица, которые имеют право им распоряжаться. Кроме того, эксперт считает, что потребуется вести учет реализованной продукции, что можно делать в системе маркировки «Честный знак». Но это возможно только для маркируемых товаров, уточнил он. Также Соколов обратил внимание на необходимость интеграции государственных систем – Росаккредитации и «Честного знака».

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