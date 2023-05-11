Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи упал до 76 рублей

Курс доллара США по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи снизился на 5,75 копейки до 76 рублей. Это следует из данных торговой площадки. По состоянию на 7:53 мск курс немного скорректировался – доллар торговался на уровне 76,1075 рубля.

Курс евро на открытии торгов прибавил 3,75 копейки и достиг 83,59 рубля. Курс юаня практически не изменился и составил 10,96 рубля, он увеличился на 0,1 копейки.

По итогам торгов в среду курс доллара составил 76,06 рубля. 10 мая курс опускался ниже 76 рублей впервые с 23 марта.

В «БКС Мир инвестиций» рассказали «Прайму», что курс движения российской валюты по отношению к мировым в последнее время слабо коррелирует с ценами на нефть.

Ранее начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев отмечал, что россияне уже сейчас могут покупать к летнему отпуску доллары и евро. По его прогнозам, курс американской валюты будет находиться в диапазоне 77-82 рублей летом. В то же время евро будет стоить 84-90 рублей, считает финансист.