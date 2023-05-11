Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи упал до 76 рублей

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Курс доллара США по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи снизился на 5,75 копейки до 76 рублей. Это следует из данных торговой площадки. По состоянию на 7:53 мск курс немного скорректировался – доллар торговался на уровне 76,1075 рубля.

Курс евро на открытии торгов прибавил 3,75 копейки и достиг 83,59 рубля. Курс юаня практически не изменился и составил 10,96 рубля, он увеличился на 0,1 копейки.

По итогам торгов в среду курс доллара составил 76,06 рубля. 10 мая курс опускался ниже 76 рублей впервые с 23 марта.

В «БКС Мир инвестиций» рассказали «Прайму», что курс движения российской валюты по отношению к мировым в последнее время слабо коррелирует с ценами на нефть.

Ранее начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев отмечал, что россияне уже сейчас могут покупать к летнему отпуску доллары и евро. По его прогнозам, курс американской валюты будет находиться в диапазоне 77-82 рублей летом. В то же время евро будет стоить 84-90 рублей, считает финансист.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях