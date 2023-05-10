Байден пообещал проблемы «всему миру» при наступлении дефолта по госдолгу в США

Президент США Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке заявил, что весь мир столкнется с проблемами, если в стране наступит дефолт по госдолгу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если у нас будет дефолт по нашему долгу — у всего мира проблемы», — сказал президент.

Глава государства добавил, что в случае дефолта экономика страны столкнется с рецессией и репутации США в мире будет нанесен «чрезвычайный ущерб».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Байдену придется принимать меры, если конгресс на поднимет потолок госдолга. Она указала, что президент может воспользоваться 14-й поправкой к Конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции законодательного органа, но это может привести к кризису в стране.

До этого спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти обвинил президента Байдена в нежелании заниматься вопросами госдолга США.