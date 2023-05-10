Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВШЭ оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных

close
100%
ВШЭ

Мировой судья Центрального округа Москвы оштрафовал Высшую школу экономики на 60 тыс. руб. за утечку персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в 60 тысяч рублей», — сообщил источник РИА Новости.

По данным агентства, в открытый доступ до этого попали данные выпускников и сотрудников вуза.

15 марта сообщалось, что Роскомнадзор выявил утечки 165 млн записей о россиянах с начала 2023 года.

«С начала 2023 года Роскомнадзор выявил 27 утечек персональных данных, в результате которых в сеть попали 165 млн записей», — рассказали в РКН.

Ранее «Известия» сообщали, что данные студентов бизнес-школы «Сколково» утекли в сеть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях