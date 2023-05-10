ВШЭ оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных

Мировой судья Центрального округа Москвы оштрафовал Высшую школу экономики на 60 тыс. руб. за утечку персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в 60 тысяч рублей», — сообщил источник РИА Новости.

По данным агентства, в открытый доступ до этого попали данные выпускников и сотрудников вуза.

15 марта сообщалось, что Роскомнадзор выявил утечки 165 млн записей о россиянах с начала 2023 года.

«С начала 2023 года Роскомнадзор выявил 27 утечек персональных данных, в результате которых в сеть попали 165 млн записей», — рассказали в РКН.

Ранее «Известия» сообщали, что данные студентов бизнес-школы «Сколково» утекли в сеть.