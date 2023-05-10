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Суд взыскал 192 млрд рублей с экс-совладельца банка «Югра» и компании «Русь-Ойл» Хотина

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Суд взыскал 192 млрд руб. с экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина и компании «Русь-Ойл». Об этом сообщает РИА Новости.

В 2019 году бизнесмен был задержан по делу о хищении 7,5 млрд руб.

28 сентября 2018 года банк был признан банкротом, его активы составили 34 млрд руб., обязательства почти в шесть раз больше — 194,8 млрд руб. Вся задолженность юрлиц была просроченной — всего 133 заемщика с долгами на 264 млрд руб.

Это случай стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб. На момент отзыва лицензии банк занимал 32-е место в российской банковской системе по размеру активов, следует из данных «Интерфакс ЦЭА».

Ранее Хотин занимал 154-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в $700 млн.

По данным журнала, уроженцы Белоруссии Алексей Хотин и отец Юрий занимались бизнесом в Москве с 1990-х годов. Помимо недвижимости и банка «Югра», основанного в 1990 году в Тюменской области, у Хотиных были нефтяные активы — доля в Exillon Energy и «Дулисьме».

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