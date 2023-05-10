Refinitiv Eikon: Россия экспортировала около 73 тыс. тонн дизельного топлива в Чили по итогам апреля

По итогам апреля текущего года российские экспортно-сырьевые компании отправили в Чили примерно 73 тыс. тонн дизельного топлива. Отгрузка велась в порту в Приморске, в ней участвовали два танкера, сообщает агентство Reuters со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Refinitiv Eikon.

«Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили… Согласно данным Refinitiv, в апреле в российском балтийском порту в Приморске загрузились два танкера примерно с 73 тысячами тонн дизельного топлива и отправились в порт Гуаякан в Чили», — говорится в материале.

При этом с начала текущего года Россия резко нарастила объемы экспорта данного вида топлива в латиноамериканские страны. В то же время основная часть поставок пришлась на Бразилию, уточняется в статье.

«Россия в январе-апреле поставила в Латинскую Америку около 1,5 миллиона тонн топлива против 211 тысяч тонн, экспортированных в регион за весь прошлый год. Основная часть экспорта российского дизельного топлива с начала года пришлась на Бразилию», — заключается в заметке.

17 апреля The Wall Street Journal сообщил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) закупают нефтепродукты из России с большими скидками. Причиной наращивания поставок в ближневосточный регион стали международные сырьевые санкции против РФ, введенные западными странами.