The Epoch Times: Калифорния может объявить дефолт по своему долгу перед правительством США

Калифорния может объявить дефолт перед федеральным правительством США из-за того, что штат не может вернуть занятые средства. Об этом пишет The Epoch Times, ссылаясь на полученные данные и мнение экспертов.

По данным Министерства финансов США, Калифорния задолжала около $18,6 млрд. При этом несколько лет назад около $20 млрд штат занял у федерального правительства на покрытие пособий по безработице во время пандемии коронавируса. Однако недавно губернатор Гэвин Ньюсом отказался от выплаты части долга в размере $750 млн, которые были заложены в бюджете на 2023-2024 годы.

По мнению экспертов рынка, данное решение говорит о том, что в бюджете региона нет средств на выплату долга. При этом действия Ньюсома перекладывают часть ответственности штат по выплате долга на предприятия. Так, ставка федерального налога на безработицу в размере 0,6% будет увеличиваться на 0,3% ежегодно, начиная с 2023 года, до тех пор, пока кредит не будет погашен. Поэтому сейчас Калифорния стала крайне неблагоприятным штатом для работодателей.

Аналитики посчитали, что ситуация в штате осложняется высоким уровнем мошенничества из-за слабого надзора и устаревших компьютерных систем. Например, по данным аналитической компании LexisNexis, общая стоимость мошенничества составляет $32,6 млрд. Все это может привести к тому, что штат объявит дефолт по федеральным займам, а его долги будет выплачивать остальная часть страны.

Ранее в среду президент и основатель инвестиционного фонда Duquesne Capital Стэн Дракенмиллер заявил, что экономика США находится на грани рецессии, при этом ее ждет достаточно жесткая посадка в виде высокой безработицы и роста числа банкротств.