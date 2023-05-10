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Reuters: Турция получила отсрочку до 2024 года по оплате российского газа на $600 млн

Reuters: Турция договорилась с Россией об отсрочке выплат за газ на $600 млн до 2024 года

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Reuters

Турция получила отсрочку до 2024 года по оплате российского газа на $600 млн, сообщает Reuters.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез отметил, что рост цен на энергоносители оказал большое влияние на отсрочку платежа. Согласно соглашению, до $4 млрд турецких энергетических платежей России могут быть отложены до следующего года.

Ранее Донмез заявил, что Анкара обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение.

По его словам, в 2022 году после резкого увеличения цен на газ Турция провела переговоры с «Газпромом» по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения.

Донмез отметил, что ситуация полностью относится к циклу платежей, который был взят турецкой стороной при координации Минфина и казначейства.

Он подчеркнул, что ранее названная сумма в $20 млрд, которую турецкая сторона обязалась выплатить российской в качестве отсрочки по газу после выборов 14 мая, не соответствует действительности.

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