Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей впервые с 23 марта

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 76 рублей впервые с 23 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Уточняется, что к 13:18 мск курс доллара уменьшился на 2,13 рубля, до 76,06 рубля, а минутами ранее снижался до 75,97 рубля.

Также отмечается, что курс юаня снизился на 28 копеек, до 10,97 рубля, а евро — на 2,81 рубля, до 83,44 рубля.

Ранее согласно данным Московской биржи, курс доллара к рублю на открытии торгов в среду, 10 мая, снизился на 15,75 копеек по сравнению с уровнем закрытия прошлой сессии и составил 78,03 рубля.

До этого начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев заявлял, что россияне уже сейчас могут покупать к летнему отпуску доллары и евро. По его словам, курс доллара летом будет на уровне 77-82 рублей, а евро будет держаться в диапазоне 84-90 рублей.

6 мая кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев сообщал, что в ближайшее время волатильность курса будет на высоком уровне, так как на это влияет ряд факторов.