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Bloomberg: отгрузки нефти из России достигли максимума с января 2022 года

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Tatiana Meel/Reuters

За последние четыре недели объемы отгрузки российской сырой нефти достигли максимальных значений с января прошлого года. С апреля по май 2023-го Москва в среднем экспортировала около 3,55 млн баррелей в сутки, что почти на 0,4 млн баррелей больше, чем за тот же период 2022-го, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Наращивание объемов отгрузки российской сырой нефти произошло вопреки действию международных санкций, введенных западными странами в отношении РФ. В настоящее время действует механизм предельных цен на сырье из России, потолок установлен на уровне $60 за баррель. Кроме того, по-прежнему остается в силе и эмбарго европейских стран на импорт российской нефти, перевозимой морским путем, уточняется в заметке.

«Отгрузка российской сырой нефти на международные рынки, несмотря на введенные Западом санкции, практически не сократилась, а за последние четыре недели выросла до максимальных значений. С апреля по май Москва в среднем экспортировала около 3,55 млн барр. в сутки, что почти на 0,4 млн баррелей больше, чем за аналогичный прошлогодний период», — говорится в материале.

9 мая издание EUobserver сообщило, что Еврокомиссия намерена добиться от Германии отказа от поступлений нефти в страну по трубопроводу «Дружба». Данную меру прорабатывают в рамках введения дальнейших антироссийских санкций. При этом Венгрия, Чехия и Словакия могут продолжить импортировать нефть, поступающую в эти государства по данному нефтепроводу.

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