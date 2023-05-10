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Bloomberg: Ирак и Саудовская Аравия подняли цены на нефть для покупателей из Европы

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Depositphotos

Ирак и Саудовская Аравия решили поднять цены на нефть для покупателей из европейского региона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отметили, что цена на нефть Basrah Medium, которую Багдад установил на июнь, стала самой высокой за последний год. Эр-Рияд также принял решение о повышении цены на черное золото для Европы.

По данным агентства, цена на нефть для покупателей из Азии осталась неизменной или даже немного снизилась.

В конце апреля агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler сообщило, что по итогам апреля 2023 года Индия может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в европейские страны на фоне наращивания импорта сырья из России. К концу текущего месяца объемы экспорта данной продукции из азиатского государства в Евросоюз (ЕС) могут превысить 360 тыс. баррелей в сутки.

До этого вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия перенаправит в Азию более 60% нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на Европу. Объем поставок может составить 140 млн тонн.

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