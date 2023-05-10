Врио главы ФТС Давыдов: объем экспорта из РФ по ряду позиций превысил показатели 2019 года

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что объем экспорта из РФ, за исключением нефти и газа, из-за санкций сильно не пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Давыдова, показатели первого квартала 2023 года по некоторым позициям оказались даже лучше, чем в 2019 году. Врио главы ФТС отметил, что у нефтяников и газовщиков есть определенные затруднения с экспортом, однако они приспосабливаются к актуальным условиям.

Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на данные Минэкономразвития РФ, сообщало, что пошлина на экспорт нефти и темных нефтепродуктов из Российской Федерации с 1 мая увеличивается на десять центов — до $14,4 за тонну.

До этого агентство Bloomberg писало, что Россия наращивает экспорт сырой нефти, а переработка этого сырья превышает уровни прошлого года, из-за этого подтвердить сокращение добычи, обещанное российскими властями, пока не удается.