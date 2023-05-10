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Врио главы ФТС Давыдов: объем экспорта из РФ по ряду позиций превысил показатели 2019 года

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что объем экспорта из РФ, за исключением нефти и газа, из-за санкций сильно не пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Давыдова, показатели первого квартала 2023 года по некоторым позициям оказались даже лучше, чем в 2019 году. Врио главы ФТС отметил, что у нефтяников и газовщиков есть определенные затруднения с экспортом, однако они приспосабливаются к актуальным условиям.

Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на данные Минэкономразвития РФ, сообщало, что пошлина на экспорт нефти и темных нефтепродуктов из Российской Федерации с 1 мая увеличивается на десять центов — до $14,4 за тонну.

До этого агентство Bloomberg писало, что Россия наращивает экспорт сырой нефти, а переработка этого сырья превышает уровни прошлого года, из-за этого подтвердить сокращение добычи, обещанное российскими властями, пока не удается.

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