Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до $78,65 за баррель

Министерство энергетики США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году примерно на 7,5% — с $85 за баррель до $78,65. Такие данные указаны в отчете Управления энергетической информации американского ведомства, передает РИА Новости.

Минэнерго США также понизило прогноз цены нефти Brent в 2024 году на 8,3% — с $81 до $74,47 за баррель.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с газетой «Известия» спрогнозировал, что цены на нефть североморской эталонной марки Brent могут остаться на текущем уровне или вырасти до $80 за баррель в мае.

Консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин также заявлял, что в течение 2023 года биржевые цены на нефть марки Brent с большой долей вероятности стабилизируются на уровне $70-75 за баррель. По его словам, в настоящее время на глобальном сырьевом рынке нет предпосылок как для значительного наращивания спроса, так и для существенного увеличения предложения.

4 мая вице-премьер Александр Новак говорил о том, что в настоящее время Россия сокращает объемы суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей относительно февральских показателей. При этом отслеживание будет вестись по независимым источникам.