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Россия заняла третье место по объемам поставок СПГ в Испанию

Объем приобретенного Испанией газа из РФ вырос почти на 100% в годовом исчислении

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Depositphotos

Объем российского газа, приобретенного Испанией в апреле 2023 года, вырос на 98,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовала испанская энергетическая компания Enagas, передает ТАСС.

По данным компании, в апреле Испания закупила у России эквивалент 6 513 гигаватт-часов сжиженного природного газа (СПГ), в то время как годом ранее речь шла о 3 278 гигаватт-часах.

Отмечается, что в 2023 году Россия так же занимает третью позицию по объемам поставок СПГ в Испанию после Алжира и США. Всего за первые четыре месяца этого года королевство закупило у РФ 23 810 гигаватт-часов СПГ, что на 118% больше показателя 2022 года.

В марте издание Politico писало, что резкое увеличение закупок европейскими странами российского сжиженного природного газа может обернуться «ловушкой» для Евросоюза (ЕС). Отмечалось, что Москва может использовать данный вид экспорта для энергетического «шантажа», когда ЕС понадобится формировать запасы на следующую зиму.

По данным аналитического цента Bruegel, в 2022 году европейские страны закупили в общей сложности 19,2 млрд кубометров российского СПГ.

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