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Европарламент предоставит Молдавии финансовую помощь в размере €145 млн

Депутат ЕП Мурешан: Евросоюз выделит Молдавии поддержку в размере €145 млн

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан заявил, что принято решение о предоставлении Молдавии очередной финансовой поддержки в размере €145 млн. Его слова приводит молдавская газета Ziarul de Gardă.

«ЕП подавляющим большинством голосов проголосовал за макрофинансовую помощь в размере €145 млн для Молдавии», — указывается в публикации.

Парламентарий также отметил необходимость «продолжать и увеличивать поддержку властей в Кишиневе.

По информации Мурешана, пакет помощи состоит из €45 млн безвозмездных средств и €100 млн в кредит. Предполагается, что деньги поступят в республику двумя траншами, первый ожидается в третьем квартале текущего года, а второй — в четвертом.

Ранее Совет по иностранным делам Европейского союза утвердил новый пакет помощи в €40 млн на укрепление Национальной армии Молдавии. Отмечается, что финансовая поддержка будет направлена на развитие национального потенциала наблюдения за воздушным пространством, развитие транспортных возможностей, а также на логистические и коммуникационные возможности армии.

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