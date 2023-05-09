Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной на год

Европейский парламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной на год, сообщает ТАСС.

Прошлый период истекает 6 июня 2023 года — в результате голосования (537 за, 42 против), договоренность завершит свое действие 5 июня 2024 года.

28 апреля шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что послы Евросоюза проголосовали за продление на год беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, включая аграрную продукцию. Однако пять стран — Польша, Румыния, Болгария, Венгрия и Словакия — договорились с Еврокомиссией о запрете экспорта украинского зерна в эти страны.

Ранее вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля сообщил украинскому руководству о планах ввести временное ограничение на импорт украинского зерна.

Чиновник пояснил, что на складах очень много местного зерна, что давит на аграриев, так как они опасаются, что не хватит места для нового урожая.