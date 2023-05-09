Американские аналитики считают, что дефолт США может произойти в период с июня по август

Американские аналитики из Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) считают, что дефолт США может произойти в период с июня по август, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение центра.

Отмечается, что этот период является критическим.

«Согласно последнему прогнозу Двухпартийного политического центра, «день икс», когда США больше не смогут выполнять все свои обязательства в полном объеме и в срок, может наступить уже через несколько недель», — указано в сообщении.

Аналитики указывают, что такой широкий диапазон наступления дефолта по долговым обязательствам связан с значительной неопределенностью федеральных денежных потоков в условиях неустойчивой экономики. Кроме того, указывается необходимость для американских законодателей действовать быстро, чтобы избежать катастрофических последствий дефолта.

Ранее глава Минфина США Джаннет Йеллен предупредила о риске экономического хаоса в стране.