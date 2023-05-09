Премьер Мишустин рассчитывает, что власти Киргизии поддержат инвестпроекты из России

Премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает, что власти Киргизии будут создавать благоприятные условия для работы российского бизнеса в этой стране и окажут всестороннюю поддержку крупным инвестиционным проектам из РФ. Об этом Мишустин сказал, открывая переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, передает ТАСС.

«Рассчитываем, что руководство Киргизии будет обеспечивать комфортные условия для деятельности российских предпринимателей, окажет поддержку в реализации крупных совместных проектов», — отметил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что Россия входит в число крупнейших инвесторов в экономику Киргизии с объемом капиталовложений более $2 млрд. Российский бизнес активно работает в промышленной, горнодобывающей, цифровой и энергетической сферах Киргизии, уточнил Мишустин.

8 мая состоялись двусторонние российско-киргизские переговоры на уровне лидеров двух стран.

«По линии правительства мы обеспечим оперативное выполнение договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне», — сказал Мишустин.

Премьер назвал Киргизию стратегическим партнером и союзником России.