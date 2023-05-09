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The Guardian: КНР проверяет иностранные консалтинговые компании на причастность к шпионажу

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Shutterstock

Власти Китая подозревают иностранные консалтинговые компании в шпионаже. Об этом пишет издание The Guardian.

«Многие зарубежные организации с сомнительным прошлым украли национальные секреты и разведывательные данные Китая в ключевых областях через местные консалтинговые фирмы и другие отрасли. У некоторых отечественных консалтинговых компаний не развито чувство национальной безопасности, и, чтобы получить экономическую выгоду, они часто ходят по грани закона», — цитирует издание слова отчета, который транслировался по китайскому государственному телевидению.

По имеющимся данным, власти КНР уже провели ряд рейдов в офисах международных консалтинговых фирм и проводят полномасштабное расследование в отношении таких фирм. Обыски были проведены в офисах консалтинговой фирмы Capvision в Шанхае, Пекине, Сучжоу и Шэньчжэне, в марте силовики провели рейд в офисе Mintz Group, после чего китайский филиал фирмы был закрыт, а пять ее сотрудников — арестованы. В апреле был проведен обыск в офисе американской консалтинговой фирмы Bain & Company, а ее сотрудники были допрошены.

Сообщается, что компания Capvision, штаб-квартира которой расположена в Китае, платила сотрудникам китайских государственных компаний за предоставление секретной информации. За раскрытие государственных тайн зарубежным клиентам Capvision один из госработников был помещен в тюрьму на шесть лет.

В издании отмечают, что на этом фоне тревогу среди представителей консалтинговый компаний вызывает расширение закона о борьбе с шпионажем, по которому за последние девять лет были задержаны 17 японских сотрудников консалтинговых фирм в Китае.

Ранее сообщалось, что МИД Японии потребовал от КНР освободить подозреваемого в шпионаже.

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