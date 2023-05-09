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МТК «Север-Юг» планируется достроить на частные средства

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Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг», который должен связать Россию и Индию, и протяженность которого составит 7200 км, планируется достроить на частные средства, написала газета «Известия».

Частных инвесторов, готовых вложиться в проект, будут искать правительство совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Поручение правительству о привлечении частных инвестиций в проект дал президент России Владимир Путин. В Минтрансе газете сообщили о начале привлечения частных инвестиций в проект.

В Евразийском банке развития считают, что привлекательными с точки зрения частных инвестиций являются обновление флота и подвижного состава, развитие вспомогательной придорожной и логистической инфраструктуры. У банка уже сформирована база из 102 инвестиционных проектов по МТК «Север-Юг», из которых 52 – на территории России.

Эксперты, опрошенные газетой, назвали привлекательными с точки зрения инвестиций, например, и терминалы в Астраханской области. Для развития железнодорожной составляющей необходимо привлекать инвесторов из числа крупных экспортеров, заинтересованных к выходу к терминалам Ормузского пролива Ирана для прямого сообщения с Юго-Восточной Азией, считают эксперты.

Межправительственное соглашение о создании МТК было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году (затем список участников пополнился до 14). Коридор связывают морские, железнодорожные и автомобильные маршруты. Цель проекта — привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. По прогнозам, перевозка по МТК «Север-Юг» позволит снизить срок доставки между Россией и Ираном, Азербайджаном, другими государствами Южной Азии, Персидского залива на 10-50%, в зависимости от направления.

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