Товарооборот между РФ и КНР за четыре месяца вырос на 41,3%

Торговый оборот между Россией и Китаем за первые четыре месяца 2023 года увеличился в годовом исчислении почти в полтора раза, превысив рубеж в $70 млрд, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР.

Так, с января по апрель торговля между странами возросла на 41,3% и достигла $73,148 млрд. Китайский экспорт в Россию за данный период возрос на 67,2% и составил 33,68 млрд. Поставки из России в Китай за то же время увеличились на 24,8%, достигнув $39,46 млрд.

Примечательно, что с января по апрель объем внешней торговли КНР уменьшился на 1,9%, до $1,94 трлн. При этом экспорт товаров из Китая увеличился на 2,5%, достигнув $1,12 трлн. Поставки в Китай из других стран снизились на 7,3%, до $822,76 млрд. Положительное сальдо торгового баланса КНР увеличилось в годовом исчислении на 45%, составив $294,19 млрд.

Ранее РБК со ссылкой на российские и зарубежные статистические ведомства написали о том, что Россия с весны 2022 года накопила аномально большие профициты в торговле с Европейским Союзом, Турцией, Индией и Китаем.