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«Ъ»: фонды российских акций принесли наибольшую доходность пайщикам в апреле

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Наибольшую доходность в апреле 2023 года пайщикам принесли фонды российских акций. Стоимость паев таких фондов выросла за месяц на 5-10%, написала газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Investfunds. Другие фонды показали меньшую доходность.

«Основным фактором, повлиявшим на рост котировок акций российских эмитентов, является ожидание масштабных дивидендных выплат. После объявления Сбербанком дивидендов, которые оказались рекордными в истории эмитента, рынок был в ожидании потенциальных выплат от других компаний», — следует из статьи.

В апреле советы директоров ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, «Татнефти» также рекомендовали высокие дивиденды.

Кроме того, тренду способствовали ослабление рубля, уменьшение дисконта Urals к Brent, что является позитивным для нефтегазовых экспортеров, отмечается в публикации.

По данным InvestFunds, всего в апреле из 187 крупных розничных фондов (с активами свыше 100 млн рублей) 182 показали прирост стоимости пая.

Ранее эксперты рынка допустили, что на фоне множества экономических сложностей дивидендная доходность многих российских компаний в 2023 году приблизится к двузначному показателю.

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