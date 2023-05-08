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«Газпром» подает газ для Евросоюза через «Суджу» в объеме 38,6 млн кубометров

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

«Газпром» подает газ через газоизмерительную станцию «Суджа» в размере 38,6 млн кубометров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 38,6 млн куб. м на 8 мая. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — отметил представитель «Газпрома».

7 мая показатель был на уровне 39,3 млн кубометров.

Как ранее сообщалось, темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в начале мая на 25% ниже, чем показатели прошлого года. При этом заполненность хранилищ превышает 60%.

25 апреля офис президента Украины Владимира Зеленского предложил запретить прямые поставки российского газа в Европу в обход территории Украины. Отмечалось, что мера направлена на прекращение использования «Турецкого потока» для поставки российского газа в Европу.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия имеет определенное преимущество перед Евросоюзом в долгосрочной перспективе из-за недорогих энергоресурсов.

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