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МАИН: самыми востребованными у россиян остаются однокомнатные квартиры и небольшие «двушки»

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Depositphotos

Самыми популярными видами квартир у россиян на протяжении последних нескольких лет остаются однокомнатные жилищные площади и небольшие «двушки». На этом фоне средняя площадь объектов недвижимости в новостройках стала снижаться, приводит слова вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ирины Радченко RT.

Согласно статистическим данным специалистов фонда «Института экономики города», с 2010 по 2021 год средняя площадь квартир в российских новостройках уменьшилась с 62,7 до 52,3 квадратных метра. По словам Радченко, на динамику также оказал влияние значительный рост цен на объекты в новых домах.

«Наиболее востребованными у россиян уже на протяжении нескольких лет остаются именно однокомнатные или небольшие двухкомнатные квартиры. Стоимость жилья заметно возросла, особенно в пандемию, поэтому большие квартиры стали недоступны для большинства граждан. Повлиять на ситуацию можно за счет стимулирующих программ от властей. Без их вмешательства в процесс девелоперы будут проектировать жилье еще меньшего метража, чтобы снизить общую стоимость, но цена за квадратный метр останется высокой», — заключила Радченко.

24 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков фонда «Институт экономики города» сообщила, что Стоимость квартир в новостройках в крупных российских агломерациях за четыре года выросла в среднем на 76% и достигли потолка. До 2030 года цены на жилье в 17 крупных агломерациях страны скорее всего, сохранятся на уровне 2022 года или снизятся.

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