Криптобиржа Binance возобновила операции по выводу биткоина после часового перерыва

Криптобиржа Binance возобновила операции по выводу биткоина. Сообщение об этом опубликовано в Twitter компании.

За час до этого Binance объявляла о приостановке операций. По заявлению компании, операции были приостановлены из-за перегрузки сети.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Минюст США ведет расследование на тему использования Binance для обхода санкций россиянами.

В заявлении Binance, отмечает Bloomberg, говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

22 апреля криптобиржа Binance разрешила пополнять депозиты с российских карт. Отмечается, что поддерживаются все выпущенные в России карты Visa, Mastercard и другие карты.