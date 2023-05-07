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Криптобиржа Binance возобновила операции по выводу биткоина после часового перерыва

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Reuters

Криптобиржа Binance возобновила операции по выводу биткоина. Сообщение об этом опубликовано в Twitter компании.

За час до этого Binance объявляла о приостановке операций. По заявлению компании, операции были приостановлены из-за перегрузки сети.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Минюст США ведет расследование на тему использования Binance для обхода санкций россиянами.

В заявлении Binance, отмечает Bloomberg, говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

22 апреля криптобиржа Binance разрешила пополнять депозиты с российских карт. Отмечается, что поддерживаются все выпущенные в России карты Visa, Mastercard и другие карты.

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