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Глава Минфина США Йеллен прокомментировала возможный дефолт США 1 июня

Глава Минфина США Йеллен: есть неопределенность в связи с возможным дефолтом США 1 июня

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Ken Cedeno/www.imago-images.de/Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью для ABC News заявила, что в министерстве сохраняется неопределенность в прогнозах о возможном наступлении дефолта.

«Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», — заявила Йеллен.

При этом министр пообещала проинформировать конгресс в случае появления новостей по вопросам госдолга и дефолта.

Ранее министр заявила, что использование президентом Джо Байденом 14-й поправки для повышения порога государственного долга США в обход конгресса приведет к конституционному кризису.

Йеллен также отметила, что возможности ведомства по проведению экстраординарных мер с целью избежания дефолта заканчиваются, поскольку такие меры применяются уже несколько месяцев.

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