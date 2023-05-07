Глава Минфина США Йеллен прокомментировала возможный дефолт США 1 июня

Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью для ABC News заявила, что в министерстве сохраняется неопределенность в прогнозах о возможном наступлении дефолта.

«Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», — заявила Йеллен.

При этом министр пообещала проинформировать конгресс в случае появления новостей по вопросам госдолга и дефолта.

Ранее министр заявила, что использование президентом Джо Байденом 14-й поправки для повышения порога государственного долга США в обход конгресса приведет к конституционному кризису.

Йеллен также отметила, что возможности ведомства по проведению экстраординарных мер с целью избежания дефолта заканчиваются, поскольку такие меры применяются уже несколько месяцев.