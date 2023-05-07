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Французский политик Филиппо: новые санкции против РФ приведут ЕС к конфликту со всем миром

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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что новый пакет санкций Европейского союза против России может привести ЕС к конфликту со всем миром. Об этом он сообщил в Twitter.

«В своем будущем «11-м пакете антироссийских санкций» ЕС хочет сделать мишенью все страны вне Евросоюза, которые не вводят ограничительные меры против России... То есть ЕС хочет втянуть нас в войну со всем миром. Изолировать нас еще больше. Надо остановить это безумие», — высказался политик.

Накануне постоянный представитель Варшавы в Брюсселе Анджей Садось заявлял, что Польша потребует от Евросоюза наложить санкции на импорт продуктов питания из России.

5 мая издание Politico со ссылкой на источники в ведомстве сообщало, что Еврокомиссия может предложить новые антироссийские санкции в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе обсуждают введение нового механизма рестрикций в отношении стран, которые делают недостаточно для того, чтобы помешать Москве обойти западные санкции.

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