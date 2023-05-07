Стоимость коммунальных услуг в Италии за 10 лет выросла на 68,7%

Коммунальные услуги в Италии за 10 лет подорожали на 68,7% при росте доходов населения на 11,5%. Об этом написала газета la Repubblica со ссылкой на данные ассоциации по защите прав потребителей Codacons.

В соответствии с информацией ассоциации, услуги по оказанию подачи света, газа, воды и вывоза мусора для среднестатистической итальянской семьи стоят в среднем в €1625 евро в год. Сильнее всего подорожало электричество, с 2012 года в 2,5 раза — с €524 на семью до €1322 в 2022 году.

Codacons привела данные Национального института статистики Istat, согласно которым средний доход итальянских семей за 10 лет вырос с €29,5 тыс. до €32,8 тыс.

Во второй половине октября 2022 года итальянский исполнитель Аль Бано в эфире программы телеканала Rai3 пожаловался на рост цен за коммунальные услуги.

Ранее 7 мая генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци уверен, что Италии понадобятся еще не менее двух лет, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа.