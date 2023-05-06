Министр финансов Франции пообещал ускорить сокращение госдолга на фоне снижения кредитного рейтинга

Власти Франции сделают все возможное, чтобы ускорить процесс сокращения государственного долга страны на фоне снижения ее кредитного рейтинга аналитиками агентства Fitch. Слова министра финансов республики Бруно Ле Мэра приводит местный телеканал LCI.

29 апреля аналитики агентства Fitch Ratings (FR) понизили кредитный рейтинг Франции, являющейся второй по величине экономикой еврозоны. Показатель республики опустили c уровня AA до AA- на фоне растущего дефицита бюджета.

«Мы должны сократить наш долг, причем ускоренным способом», — заявил Ле Мэр.

При этом повышение ставок на процентный пункт обойдется французской казне в €15 млрд, или $16,5 млрд для финансирования заимствований в 2027 году. На этом фоне Ле Мэр отметил важность выделения бюджетных денежных средств на развитие местных школ и больниц.

«Я очень серьезно отношусь к рейтинговым агентствам, но я не стал ждать, пока Fitch забьет тревогу. Мы не сидели сложа руки, ничего не делая. Мы будем ответственны (в вопросе снижения государственного долга Франции — «Газета.Ru», — заключил министр.