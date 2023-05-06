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РСТ: цены на международные рейсы увеличились из-за волатильности рубля и роста стоимости топлива

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CNN

Цены на международные авиаперелеты из России в зарубежные страны выросли за последнее время на 15-30% на фоне волатильности курса рубля и увеличения стоимости топлива для самолетов. Слова вице-президента Российского союза туристической индустрии (РСТ) Дмитрия Горина приводит РИА Новости.

«В международном сегменте перевозок рост цен более ощутим, варьируется от 15 до 30 процентов. Оказывает влияние важный фактор — волатильность курса валют, который за последние два квартала изменился на 30 процентов и более <....> Рост стоимости авиационного топлива составил 45 процентов», — заявил Горин.

По его словам, на динамику также оказывают влияние и другие факторы. Среди ключевых — рост операционных расходов российских авиакомпаний, включая фонд оплаты труда, а также затраты на ремонт и обслуживание самолетов иностранного производства.

6 мая вице-президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил о снижении на 20% стоимости авиаперелетов в Турцию из РФ. Это произошло на фоне увеличения числа выкупленных самолетов и наращиванию количества международных рейсов.

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