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РСТ: стоимость перелета в Турцию снизилась на 20% на фоне увеличения числа самолетов в России

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Shutterstock

За последнее время средняя стоимость авиаперелета из России в Турции снизилась на 20%. Это произошло на фоне увеличения числа выкупленных самолетов и наращиванию количества международных рейсов, приводит слова вице-президента Российского союза туристической индустрии (РСТ) Дмитрия Горина РИА Новости.

«Благодаря увеличению числа международных рейсов, стоимость перелета в Турцию снизилась на 20 процентов. Это происходит и потому, что у перевозчиков увеличился выкупленный флот: число самолетов, находящихся только в российской регистрации», — пояснил Горин.

По его словам, речь идет о пополнении воздушного гражданского флота России на почти несколько сотен (около 200 лайнеров) судов иностранного производства. При этом данные самолеты могут выполнять международные рейсы. Для сравнения, в прошлом году к аналогичному периоду времени у российских авиакомпаний было всего 44 таких лайнера.

4 мая эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин заявил, что для более экономного отдыха в Турции россиянам лучше брать туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. Это позволит сэкономить на перелете, трансфере и проживании.

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