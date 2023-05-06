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Суд Москвы подтвердил законность ареста денег на счетах Блиновской и ее мужа

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elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пресненский суд Москвы признал законными обеспечительные меры следствия, которые были наложены на банковские счета автора «Марафона желаний» Елены Блиновской и ее супруга в рамках уголовного дела о неуплате около 1 млрд рублей налогов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что под арестом находятся денежные средства Блиновской и ее мужа на счетах в АКБ «Фора-Банк», АО «Севергазбанк», ПАО «МТС Банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк» и АО «Альфа-Банк».

Как передает ТАСС, в суде не уточнили сумму арестованных следствием денежных средств. До этого в правоохранительных органах агентству сообщили, что арест наложен на сотни млн рублей, находящихся на шести счетах супругов, открытых в крупных столичных банках.

Сообщалось также, что Елена Блиновская приостановила продажу курсов, чтобы избежать ужесточения меры пресечения. По данным Telegram-канала Shot, блогер решилась на этот шаг, чтобы не попасть в СИЗО.

До этого стало известно, что правоохранительные органы России обратились в ОАЭ для подтверждения наличия в стране имущества Блиновской.

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