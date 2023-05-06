Yle: Финляндия нашла альтернативу российскому топливу в виде итальянского мусора

Финляндия нашла альтернативу топливу из России в виде итальянского мусора, который используется для производства электричества. Об этом пишет Yle.

Финляндия стала использовать мусор, который производят жители страны, чтобы генерировать тепло и электричество. Причем в скором времени к местным отходам добавятся и итальянские. Все это произошло из-за того, что из-за спецоперации России на Украине поток древесины с российской стороны прекратился. Из-за этого энергокомпании, которые использовали древесину, стали испытывать ее дефицит.

Участники рынка посчитали, что сейчас объемов местного мусора недостаточно, поэтому возникла необходимость поставлять его из других стран. При этом итальянские отходы мало чем отличаются от финских, так как это обычные бытовые отходы, из которых удаляются биоотходы.

Эксперты сошлись во мнении, что предстоящая зима может пройти тяжело, так как спрос на древесину постоянно растет, а отходов становится все меньше из-за массовой переработки. Однако импорт отходов все равно продолжит расти и в будущем, так как дефицит топлива беспокоит многие компании в Финляндии.

19 марта министр энергетики Венгрии Чаба Лантош заявил, что Европа в восемь раз уменьшила поставки газа из России, но при этом регион не может полностью обеспечить свою энергобезопасность без российского топлива. По его словам, Европе тяжело компенсировать российские поставки, так как это огромные объемы, которым непросто найти альтернативу.