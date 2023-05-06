Экономист Григорьев предупредил о больших колебаниях курса рубля в ближайшее время

В ближайшее время волатильность курса будет на высоком уровне, так как на это влияет ряд факторов. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Диапазон волатильности сейчас очень широкий. Курс может колебаться в интервале 76-80 рублей за доллар», — отметил Григорьев.

По его словам, несмотря на положительные факторы, которые позволяют рублю укрепляться, отечественная валюта все равно должна подтверждать свою стабильность. Если же ситуация начнет меняться в отрицательную строну, то рубль ослабнет до 82 к доллару. При сохранении положительного влияния ряда факторов, доллар может торговаться на уровне 75-77 рублей.

Он добавил, что недавно курс доллара стал ослабевать из-за снижения цен на нефть. Также на ситуацию повлияло снижение экспорта и рост импорта, а также уменьшение роли доллара в торговых операциях.

3 мая кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара сможет вернуться к 60 рублям при условии, если Россия сможет улучшить свое положение в экономике или ситуация в США резко ухудшится.