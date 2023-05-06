Аналитик Полевой заявил, что рубль неожиданно укрепился из-за действий Raiffeisen Bank

Укрепление курса рубля по отношению к другим валютам произошло из-за того, что Raiffeisen Bank решил закрыть валютные корсчета всем российским банкам, кроме своей локальной «дочки». Об этом РИА Новости заявил директор по инвестициям компании «Локоинвест» Дмитрий Полевой.

«Резкий рост рубля в пятницу связываем исключительно с финансовыми потоками — возможно, из-за новостей от Raiffeisen. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара 74-76 рублей на горизонте трех-шести месяцев», — отметил Полевой.

По его словам, новости о закрытии корреспондентских счетов являются наглядным напоминанием «токсичности» валют из недружественных стран. То есть держать такую валюту в России достаточно опасно и неудобно.

Он добавил, что курс доллара будет достаточно изменчивым в ближайшее время, но даже диапазон от 70 до 80 рублей можно считать нормальным с точки зрения платежного баланса.

5 мая руководство австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) приняло решение прекратить корреспондентские отношения со всеми российскими банками. Единственным исключением стала собственная дочерняя кредитная организация в России — Райффайзенбанк.

Известно, что в начале текущего года уровень деловой активности RBI на российском рынке снизился. Австрийская организация свела к минимуму свое присутствие на территории РФ. Причиной стали сложности ведения бизнеса на фоне международных санкций.