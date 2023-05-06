Центробанк России сообщил о 17 трлн наличных рублей в обороте в России

Банк России сообщил о 17 трлн наличных рублей в обороте — это новый рекорд для обращения объемов наличности в России, сообщает РИА Новости.

По данным Центробанка, к началу мая данный показатель превысил отметку в 17,154 трлн рублей, увеличившись с начала апреля на 3%. Однако самый быстрый рост объема обращения российская наличность показала в сентябре 2022 года — тогда объем наличных денег в обращении показал положительную динамику почти в 5%, до 15,158 трлн рублей.

Всего за год рост обращения наличности в России составил 20%.

Ранее стало известно, что к началу мая текущего года объем денежных средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) составил 12,47 трлн рублей. Этот показатель равен 8,3% от прогнозируемого на 2023-й размера валового внутреннего продукта (ВВП) России.

Объем ликвидных активов ФНБ на 1 мая составил 6,82 трлн рублей.