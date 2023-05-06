Средний размер вклада в российском банке достиг рекордных 301 тыс. рублей

Средний размер вклада в российском банке достиг уровня в 301 тыс. рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Согласно данным агентства, показатель является рекордным, как минимум с апреля 2021 года. С начала года сумма вклада в российском банке увеличилась на 9,5%, что также является рекордным показателем.

В агентстве уточнили, что по состоянию на 1 апреля общий объем вкладов в российских банках, подлежащих страхованию, составил 48,949 трлн рублей.

«Объем вкладов населения в банках в первом квартале оставался стабильным[2] и составил 36 893 млрд рублей», — говорится в сообщении агентства.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что акции региональных банков США упали до минимумов 2020 года. Снижение котировок затронуло банки, пострадавшие после мартовского краха Silicon Valley Bank (SVB).

Котировки крупнейших кредитных организаций США также снизились на торгах, но менее существенно.