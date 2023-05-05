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США подозревают криптобиржу Binance в помощи россиянам с обходом санкций

Bloomberg: Минюст США ведет расследование на тему использования Binance для обхода санкций

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет того, могла ли она использоваться гражданами России для обхода санкций и перевода денежных средств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Расследование ведет отдел национальной безопасности министерства. По информации агентства, оно направлено на то, чтобы выяснить, нарушала ли Binance или должностные лица компании санкции в отношении России.

По словам одного из источников, криптобиржа ведет переговоры с Минюстом, чтобы разрешить предыдущие жалобы на то, что она использовалась для уклонения от санкций против Ирана до того, как был введен строгий контроль за соблюдением.

В заявлении Binance, отмечает Bloomberg, говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

По данным агентства, на данный момент нет никаких признаков того, что американский Минюст согласится на внесудебное урегулирование с Binance или отсрочкой от него. Компания может вести переговоры с правительством об условиях соглашения, в зависимости от обстоятельств дела, заявил один из источников Bloomberg.

Ранее в Минторге США заявили, что «одержимы» соблюдением санкций против России.

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