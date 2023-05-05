Объем Фонда нацблагосостояния на 1 мая составил 8,3% от прогнозируемого на 2023 год ВВП России

К началу мая текущего года объем денежных средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) составил 12,47 трлн рублей. Этот показатель равен 8,3% от прогнозируемого на 2023-й размера валового внутреннего продукта (ВВП) России, сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина).

«По состоянию на 1 мая 2023 г. объем ФНБ составил 12 475 588,3 млн рублей или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», что эквивалентно 154 958,3 млн долларов США», — говорится в материале.

Объем ликвидных активов ФНБ на 1 мая составил 6,82 трлн рублей. Этот показатель равен $84 млрд, или 4,6% прогнозируемого ВВП страны на текущий год. Под ликвидными активами подразумеваются денежные средства, хранящиеся на счетах в Банке России, заключили в Минфине.

12 апреля заместитель главы Министерства финансов (Минфина) Владимир Колычев заявил, что евро может быть ликвидирован в активах Федерального налогового бюджета (ФНБ) до конца 2023 года. Операции с евро и американским долларом находятся «вне рынка».