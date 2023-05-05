Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте рухнул максимально за три года

По итогам марта текущего года объем заказов промышленных предприятий Германии сократился на 10,7% в сравнении с показателями предыдущего месяца. За первый месяц весны падение оказалось самым большим с апреля 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Министерства экономики ФРГ.

«Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте упал на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение показателя стало рекордным с апреля 2020 года», — говорится в материале.

При этом мартовское падение оказалось значительно больше прогнозируемого аналитиками уровня. Эксперты, опрошенные Trading Economics, предполагали, что объем заказов промышленных предприятий Германии по итогам первого месяца весны сократится лишь на 2,2%, заключается в статье.

29 марта Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что государственный долг Германии достиг рекордно высокого уровня €2,37 трлн из-за расходов на борьбу с пандемией коронавируса и энергетического кризиса. Госдолг страны вырос на € 46,1 млрд или 2% по сравнению с концом 2021 года и достиг нового максимума.