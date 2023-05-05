Укрепление курса рубля к доллару и евро связали с закрытием Raiffeisen российских корсчетов

Директор по инвестициям компании «Локоинвест» Дмитрий Полевой в беседе с РИА Новости высказал мнение, что падение курсов доллара США и евро по отношению к рублю может быть связано с новостями о решении австрийского Raiffeisen Bank закрыть валютные корсчета всем российским банкам, кроме своей локальной «дочки». О таком решении стало известно в пятницу.

На торгах Мосбиржи в пятницу курс доллара опускался ниже 77 рублей – до 76,26 рубля, что является минимумом с 24 марта. Евро торговался на уровне 84,23 рубля, что стало антирекордом с 3 апреля.

«Мне кажется, основная история с падением их курсов – именно в корсчетах Raiffeisen Bank. Резкий рост рубля в пятницу связываем исключительно с финансовыми потоками (возможно из-за новостей от Raiffeisen). Мы сохраняем прогноз по курсу доллара 74-76 рублей на горизонте 3-6 месяцев», — отметил Полевой.

По словам Полевого, волатильность курса рубля вокруг этих «средних» уровней может оставаться высокой.

Как говорится в публикации, в 2022 году уже было несколько эпизодов, когда курс рубля резко рос на похожих новостях, например – на сообщениях о возможных санкция на Национальный клиринговый центр, который осуществляет клиринг на Мосбирже. Это могло заморозить доллары и евро на торговых счетах, и усилило в моменте спекулятивные действия с целью не потерять доход, объясняется в материале.

«Причина активного падения инвалют кроется в нормализации внешнеторговой деятельности России: экспортные потоки, просевшие в начале весны, восстанавливаются; импорт, ранее вызывавший на рынке всплеск спроса на инвалюту, замедляется», — сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его прогнозам, доллар к началу второго полугодия может приблизиться к 75 рублям, евро будет торговаться на уровне 84 рублей, а юань способен проверить уровень 11 рублей.